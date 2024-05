Inter Inzaghi, l’avviso del tecnico tra futuro e mercato

Simone Inzaghi avvisa l’Inter, il tecnico sul mercato vuole rinforzi in visti dei tanti impegni della prossima stagione

L’allenatore vuole cinque attaccanti per la stagione ’24-25, quando i nerazzurri, oltre a volersi confermare in campionato, vorranno ben figurare in Champions e nel nuovo Mondiale per club. Il tecnico lo ha fatto chiaramente capire dopo il ko con il Sassuolo, nonostante dalla società abbiano pensieri diversi a riguardo. A Lautaro Martinez, Thuram e Taremi (che prenderà il posto di Sanchez, in scadenza), l’allenatore vorrebbe aggiungerne due, la conferma di Arnautovic e, non è un mistero, Gudmundsson del Genoa. L’Inter è a lavoro da tempo, ha il gradimento dell’islandese – nel mirino di diversi club -, ma sa che il Genoa lo valuta molto, una cifra più vicina ai 40 che ai 30 milioni. Lo scrive Tuttosport.