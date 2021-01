Arsenal, Aubameyang: «Stagione difficile per me, dura essere un leader»

Pierre Emerick Aubameyang ha parlato della sua stagione non proprio positiva con l’Arsenal

«Da quando è iniziata la stagione ho faticato tanto. Alti e bassi, ma fa parte del calcio. Fin qui di sicuro non sono state le mie migliori gare, ma penso di poter cambiare questa situazione. Voglio essere positivo anche se spesso non è facile. Quando le tue prestazioni non sono buone e devi essere leader anche per i tuoi compagni. Beh, penso sia davvero difficile gestire queste due cose. Cerco sempre di dare il massimo per i ragazzi, in campo e fuori. Certe volte non sei dell’umore giusto per farlo, ma cerco di trovare il modo per mandare segnali positivi al gruppo».