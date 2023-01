Arsenal, Kiwior: «Sempre sognato di giocare in Premier»

Le parole di Jakub Kiwior dopo il suo trasferimento ufficiale dallo Spezia all’Arsenal. Tutti i dettagli sul difensore

Jakub Kiwior ha parlato ai canali ufficiali dell’Arsenal dopo l’ufficialità del suo trasferimento dallo Spezia.

PAROLE – «Ho sempre sognato di giocare in Premier League. Sapevo che non sarebbe stato facile e, se ne avessi avuto la possibilità, sapevo che avrei dovuto sfruttarla al meglio perché era uno dei miei sogni più grandi. Per me è il miglior campionato. Sono entusiasta di essere qui. E’ bello che l’Arsenal si fosse interessata a me e che io possa essere qui. Sono consapevole che l’Arsenal è un grande club in un grande campionato quindi non ho dovuto pensare a molto altro. Ero semplicemente entusiasta e volevo davvero venire. Mi piacciono le squadre che muovono la palla e cercano di creare occasioni in questo modo. Quindi, sono felice di essere arrivato in una squadra del genere. Ricordo quando Wojciech Szczesny e Krystian Bielik hanno giocato qui. Non ho ancora avuto la possibilità di parlare con Wojciech: faremo sicuramente una chiacchierata quando ci incontreremo in Nazionale. Ho ricevuto subito un messaggio da Krystian che si è congratulato con me. E’ stato carino, inoltre mi ha detto di mandargli un messaggio se avessi avuto problemi o qualcosa del genere. Ieri ho avuto la possibilità di essere allo stadio per la prima volta e di sostenere la squadra dagli spalti come un tifoso. E’ stata una grande esperienza. Sono stato davvero felice che il risultato sia andato a favore dell’Arsenal. Spero di avere presto un assaggio di come sia lo stadio dal campo».