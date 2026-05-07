Arsenal PSG: la cronaca dei precedenti tra le due squadre e i duelli che hanno fatto la storia recente del calcio europeo

Arsenal e Paris Saint‑Germain si sono affrontati ufficialmente 7 volte: 2 vittorie PSG, 2 vittorie Arsenal e 3 pareggi. La rivalità è recente ma intensa, con tre scontri decisivi nella stagione 2024/25 che hanno rilanciato il confronto a livello europeo.

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Precedenti tra Arsenal e PSG

La serie di confronti tra Arsenal e PSG è relativamente corta ma ricca di momenti significativi: i primi incroci ufficiali risalgono alla semifinale di Coppa delle Coppe 1993/94, quando l’Arsenal eliminò i parigini e poi vinse il trofeo.

Dati chiave: le due squadre si sono incontrate 7 volte in gare ufficiali; il bilancio recita PSG 2 vittorie, Arsenal 2 vittorie, 3 pareggi. Il totale dei gol nelle sfide ufficiali è sbilanciato a favore del PSG in alcune statistiche aggregate, ma i risultati sono stati spesso decisi da episodi.

I match più rilevanti (cronologia essenziale)

1994, Coppa delle Coppe (semifinali): Arsenal 1‑0 PSG (andata 1‑1 a Parigi), Arsenal poi vinse la competizione; è il primo capitolo della rivalità.

Arsenal 1‑0 PSG (andata 1‑1 a Parigi), Arsenal poi vinse la competizione; è il primo capitolo della rivalità. 2016, Champions League (fase a gironi): due pareggi (1‑1 a Parigi; 2‑2 all’Emirates), incontri equilibrati e caratterizzati da episodi.

due pareggi (1‑1 a Parigi; 2‑2 all’Emirates), incontri equilibrati e caratterizzati da episodi. 1 ottobre 2024, Champions League (fase a gironi): Arsenal 2‑0 PSG , successo netto dei Gunners all’Emirates che sembrò segnare il vantaggio psicologico per la stagione.

, successo netto dei Gunners all’Emirates che sembrò segnare il vantaggio psicologico per la stagione. Aprile–Maggio 2025, Champions League (semifinali): il confronto decisivo: PSG vinse 1‑0 all’Emirates e 2‑1 al Parc des Princes, eliminando l’Arsenal e raggiungendo la finale; questi due successi hanno ribaltato il precedente risultato di ottobre e intensificato la rivalità.

Carattere della rivalità e temi ricorrenti

La rivalità è moderna e costruita in pochi anni: prima del 2024 le sfide ufficiali erano sporadiche, ma la doppia semifinale 2024/25 ha dato al confronto una dimensione da grande classico europeo. Gli scontri recenti hanno messo in luce differenze tattiche — Arsenal più verticale e aggressivo in transizione, PSG capace di sfruttare qualità individuali e profondità della rosa — e la capacità di gestire la pressione nei momenti chiave.

Cosa raccontano i numeri e cosa aspettarsi

7 incontri ufficiali dicono che la rivalità è ancora giovane ma già equilibrata.

dicono che la rivalità è ancora giovane ma già equilibrata. Gli ultimi scontri (2024/25) hanno favorito il PSG nelle partite a eliminazione diretta, ma Arsenal ha dimostrato di poter vincere nettamente in gare secche.

In vista di nuovi incroci, il confronto rimane imprevedibile: Arsenal e PSG si conoscono sempre meglio, e ogni partita è destinata a essere decisa da dettagli tattici, gestione dei singoli e capacità di incidere negli episodi.