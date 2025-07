Arthur Juventus, due squadre hanno messo nel mirino il centrocampista brasiliano: offerta in arrivo? I dettagli

Arthur Juventus, due club hanno messo nel mirino il centrocampista brasiliano: offerta in arrivo per i bianconeri? Tutti i dettagli

Il futuro di Arthur Melo, centrocampista brasiliano classe 1996 noto per la sua tecnica e visione di gioco, appare ormai lontano dalla Juventus. Dopo aver concluso positivamente la stagione in prestito al Girona, con 31 presenze in Liga, il regista è tornato a Torino, ma resta ai margini del progetto tecnico guidato da Igor Tudor, neoallenatore bianconero con uno stile tattico più fisico e diretto.

Arthur è considerato un esubero dalla dirigenza juventina. Pur essendo ancora sotto contratto, il club è determinato a trovare una soluzione che alleggerisca il monte ingaggi e consenta di evitare minusvalenze. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, due club si stanno muovendo concretamente: il Betis Siviglia, già interessato da tempo, e il Besiktas, che nelle ultime ore ha richiesto informazioni sui termini di un eventuale trasferimento.

Juventus mercato: Arthur in uscita, apertura su cessione o prestito La Juventus è pronta a trattare sia una cessione a titolo definitivo che un prestito con obbligo di riscatto, a patto che il club acquirente garantisca un impegno economico chiaro. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma l’interesse si sta intensificando con l’avvicinarsi del mese di agosto.

Arthur punta a restare in Europa: priorità a campionati competitivi Nonostante abbia ricevuto proposte dal Sudamerica e dal Qatar, Arthur e il suo entourage mantengono la volontà di restare in Europa. Il giocatore desidera trovare spazio in un contesto competitivo dove possa sentirsi centrale nel progetto tecnico.

In attesa dell’offerta giusta, la Juventus mantiene una posizione aperta, pronta a cedere Arthur non appena si definiranno i dettagli. Il Besiktas e il Betis monitorano la situazione, mentre il centrocampista attende l’occasione per avviare una nuova esperienza professionale e rilanciare definitivamente la propria carriera.