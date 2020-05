Arthur Juventus, risale l’ottimismo per lo scambio con Pjanic. Proseguono i contatti con il Barcellona per concludere l’operazione

Proseguono i contatti. Juventus e Barcellona, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, continuano a trattare per l’eventuale scambio tra Arthur e Miralem Pjanic.

Dopo l’apertura del padre – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – si attende il semaforo verde da parte del mediano brasiliano. Anche De Sciglio potrebbe rientrare nell’affare, come sottolineato nei giorni scorsi. Non solo, ci sarebbe anche parecchia fretta per chiudere l’operazione.