Ascolti Serie A, boom su Dazn nella 14a giornata di Serie A! Napoli Juventus trascina l’audience: oltre 6.5 milioni di spettatori nell’ultimo turno di campionato

Ascolti Serie A, boom su Dazn: oltre 6,5 milioni di spettatori nel weekend! Il big match del Maradona Napoli Juventus, supera i dati della scorsa stagione

DAZN ha registrato numeri di altissimo livello nel weekend dedicato alla 14ª giornata di Serie A Enilive, confermando il crescente interesse del pubblico italiano verso il massimo campionato. I dati ufficiali diffusi dalla piattaforma il 9 dicembre 2025 testimoniano un risultato di grande rilievo, con una giornata che entra di diritto tra le migliori della stagione.

Dazn ascolti Serie A, la 14ª giornata è la seconda migliore dell’andata

Stando ai numeri comunicati, la 14ª giornata ha sfiorato i 6,6 milioni di spettatori complessivi, per la precisione 6.576.336. Un risultato che la colloca come seconda miglior giornata del girone d’andata, alle spalle solamente del turno che aveva inaugurato il campionato con un picco superiore.

Questi dati confermano non solo la solidità della partnership tra il campionato italiano e la piattaforma streaming, ma anche l’interesse crescente per una Serie A sempre più competitiva, ricca di big match e protagonisti di alto livello.

Dazn ascolti Serie A, Napoli Juventus domina: 1,8 milioni di spettatori

Il traino principale dell’audience è arrivato dall’attesissimo Napoli Juventus, una sfida che ha offerto un confronto inedito in panchina tra Antonio Conte, tecnico degli azzurri, e Luciano Spalletti, allenatore dei bianconeri.

Il match dell’Stadio Maradona ha totalizzato 1.808.105 spettatori, superando non solo le aspettative ma anche i precedenti della scorsa stagione. Le due gare del campionato 2024/2025, entrambe giocate di sabato alle 18:00, avevano registrato 1.419.296 spettatori all’andata e 1.566.746 al ritorno.

Numeri che confermano il grandissimo richiamo mediatico delle due squadre e l’importanza della sfida per la classifica e per la narrazione del campionato. Con un coinvolgimento crescente del pubblico e una sempre più capillare diffusione dei match sulla piattaforma, DAZN consolida la propria centralità nel panorama televisivo sportivo italiano.

