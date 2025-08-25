Asllani-Torino, ora è UFFICIALE: il centrocampista vestirà la maglia granata - Calcio News 24

Asllani-Torino, è ufficiale: il centrocampista arriva dall’Inter con diritto di riscatto

Il Torino Football Club ha ufficializzato un colpo importante in chiave presente e futura: è fatta per Asllani-Torino. Il club granata ha infatti annunciato l’arrivo di Kristjan Asllani dall’Inter, con la formula del prestito con opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Un’operazione significativa per rinforzare il centrocampo con un profilo giovane ma già esperto, pronto a portare qualità e visione di gioco alla squadra allenata da Paolo Vanoli.

Classe 2002, nato a Elbasan, in Albania, Asllani è cresciuto nel vivaio dell’Empoli, dove ha mostrato fin da giovanissimo ottime qualità tecniche e tattiche. Ha debuttato tra i professionisti il 13 gennaio 2021 in una sfida di Coppa Italia contro il Napoli e, nella stagione successiva, si è imposto come uno dei giovani più interessanti della Serie A. Con l’Empoli ha totalizzato 27 presenze, segnando un gol e servendo due assist, prima di essere acquistato dall’Inter nel luglio 2022.

L’esperienza in nerazzurro è stata ricca di successi. In tre stagioni, il nuovo acquisto dell’Asllani-Torino ha collezionato ben 99 presenze, mettendo a segno 4 gol e servendo 5 assist. Con l’Inter ha vinto uno Scudetto nel 2024, una Coppa Italia nel 2023 e due Supercoppe italiane, oltre ad aver accumulato esperienza internazionale con 19 presenze in Champions League e la partecipazione al recente Mondiale per Club.

Anche con la nazionale albanese, Asllani è un punto fermo. Vanta 33 presenze e 3 gol con l’Albania, con la quale ha partecipato anche agli ultimi impegni ufficiali, confermandosi uno dei talenti più rappresentativi del suo Paese.

L’arrivo di Asllani rappresenta per il Torino un investimento importante, non solo in termini tecnici ma anche strategici. Il progetto Asllani-Torino mira a dare nuova linfa al centrocampo granata, offrendo a Vanoli un regista moderno, capace di costruire gioco e dettare i tempi con intelligenza e personalità.

Il club ha accolto Asllani con entusiasmo, sottolineando la fiducia in un giocatore che può fare la differenza. «Buon lavoro e Sempre Forza Toro!» si legge nella nota ufficiale.

Ora la parola passa al campo, dove Asllani-Torino è pronto a diventare una delle scommesse vincenti della stagione.