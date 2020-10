Aston Villa Liverpool incredibile: i Reds ne prendono 7

La pazzesca domenica sera di Premier League lascia in eredità la clamorosa scoppola incassata dal Liverpool, affondato 7-2 dal sorprendente Aston Villa

Mentre in Italia ci si interroga sulla farsesca vicenda Juve-Napoli, in Premier League ci si diverte come non mai: Aston Villa-Liverpool è stato un match che passerà senza dubbio alla storia del campionato. Dopo la fantastica rivincita colta da Mourinho nel tardo pomeriggio dell’Old Trafford, tocca alla formazione guidata da Dean Smith compiere l’impresa di umiliare i campioni in carica.

Un incredibile 7-2, frutto di un gioco frizzante quanto concreto che mantiene i Villans a punteggio pieno nella scia della capolista Everton. Senza storia la sfida del Villa Park: Grealish dipinge calcio con tre assist e la doppietta che arrotonda nel finale, Watkins una sentenza che inchioda il Liverpool con una tris già nella prima frazione. Reds, in gol con Salah, letteralmente annichiliti: una batosta che il recente contagio di Thiago Alcantara e Mané può spiegare solo in parte.