Atalanta Brescia, monologo nerazzurro: la banda del Gasp cerca quota 100

Atalanta Brescia, monologo nerazzurro: la banda del Gasp cerca la quota 100, manca pochissimo alla terza cifra

Una macchina da gol. L’Atalanta non si ferma praticamente mai, nemmeno contro un Brescia alle corde: sei gol in totale, ennesima goleada di stagione e un record che ormai è alla portata della squadra di Gasperini.

La squadra orobica vuole arrivare a 100 gol, per incorniciare l’ennesima stagione ma soprattutto per esprimere quel calcio che ha annichilito il Brescia in un derby senza storia.

Ennesimo monologo – Non è la prima volta che la squadra di Gasperini rifila un numero simile di gol alla squadra avversario: 5 a Milan e Parma, 7 a Lecce, Udinese e Torino.

Una media gol pazzesca, ma soprattutto una squadra che continua a far girare il pallone come se fosse un’orchestra. Dirige ovviamente Gian Piero Gasperini, che continua a strappare applausi e consensi.

Meno 7 – Mancano cinque giornate al termine, ma soprattutto mancano 7 gol al super record di 100 reti in una stagione. La qualificazione alla prossima Champions League è praticamente blindata, manca soltanto la matematica per poter chiudere al meglio una stagione assurda. Il monologo nerazzurro ancora può esprimersi e lo farà fino alla fine.