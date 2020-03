Atalanta da primato europeo: due dati la pongono al vertice

L’Atalanta sta disputando una stagione fantastica: quarto posto in campionato e qualificazione agli ottavi di Champions League contro il Valencia oramai ipotecata, dopo il 4-1 dell’andata.

La squadra di Gasperini detiene diversi record in Serie A, ma si fa spazio anche in Europa: è la formazione che ha realizzato più gol da fuori area nel Vecchio Continente, e l’unica ad avere tre giocatori con almeno tre gol da fuori, ovvero Ilicic, Muriel e Malinovskiy.

