Atalanta, Gasperini: «Vittoria importantissima. Espulsione? Non ho detto nulla di grave»

Le parole del tecnico dell’Atalanta al termine della gara vinta dai bergamaschi per 4-1 sul Sassuolo di De Zerbi

Una vittoria bella e importante quella dell’Atalanta che si è imposta sul Sassuolo per 4-1. Queste le parole del tecnico Gasperini ai microfoni di Sky Sport.

«Vittoria importantissima perché dopo molto tempo ci sono dubbi e incertezze che abbiamo tolto facendo un’ottima gara. Vittoria importante anche per la nostra classifica. Speravo di ritrovare le stesse situazioni con cui abbiamo interrotto le nostre prestazioni. Non era facile perché anche il Sassuolo ha avuto molte opportunità. Non ero contento del Var e del gol che ci hanno annullato sul 2-0, comunque non ho detto niente di grave, non credo che ci fossero estremi per l’espulsione».

QUARANTENA – «Dopo Valencia pensavamo che questa situazione sarebbe durata meno, Invece poi è esplosa in particolare qui a Bergamo. In quel periodo sentivo i ragazzi ma facevamo molto poco, so che si sono allenati per conto loro. Sono sempre rimasti tutti qui in città sempre con grande attaccamento».

CHAMPIONS – «Siamo molto combattuti perché è una competizione che affrontiamo per la prima volta e ovviamente ce la immaginavamo in modo diverso insieme ai nostri tifosi. Sarà diversa e quando arriveremo in quel momento sarà comunque prestigiosa, speriamo che almeno ad agosto ci possano essere i tifosi. In principio direi che in una gara secca potremmo essere avvantaggiati».