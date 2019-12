Atalanta: Gomez bloccato, Freuler spinge di più

I movimenti di Gomez condizionano quelli dei centrocampisti dell’Atalanta. Quando resta bloccato, i mediani si inseriscono di più

In molte partite, Gasperini sceglie di tenere Gomez in una posizione più interna, da centrocampista centrale. L’argentino rimane quindi bloccato nelle fasi di attacco posizionale.

Di conseguenza, ai mediani è chiesto di inserirsi di più in avanti per dare peso offensivo alla squadra. Un esempio nella slide sopra, in cui Freuler si inserisce e crossa per Pasalic al centro dell’area. I movimenti del Papu Gomez condizionano quindi quelli dei centrocampisti centrali dell’Atalanta.