Atalanta, Hojlund: «Abbiamo lavorato duro e stasera è arrivato il risultato»

Rasmus Hojlund, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a DAZN.

PAROLE – «Era difficile fare i tre punti, era parecchio che non vincevamo. Abbiamo lavorato duro e stasera è arrivato il risultato. Obiettivi? Far bene con l’Atalanta, conquistare un posto in Europa ed essere sempre più coinvolto nella squadra».