Atalanta, il Manchester United fa sul serio per Romero: pronta la maxi offerta

Calciomercato Atalanta: Cristian Romero è finito nel mirino del Manchester United che per anticipare la concorrenza sarebbe pronto alla maxi offerta

L’Atalanta ha appena riscattato dalla Juventus il difensore Cristian Romero per 16 milioni, ma potrebbe già perderlo nella prossima finestra di calciomercato. Sull’argentino ci sono i riflettori della Premier League con Tottenham e Liverpool interessate da tempo, ma nelle ultime ore sarebbe spuntato di prepotenza anche il Manchester United.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i Red Devils sarebbero pronti a offrire all’Atalanta ben 45 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Romero: una cifra record, per quanto riguarda le cessioni, per i nerazzurri. La Dea ci pensa e nel frattempo pensa a Tomiyasu come possibile sostituto.