Lo sloveno Josip Ilicic ha fatto svoltare la stagione dell’Atalanta: 12 punti in 4 gare con 14 gol fatti, l’Europa è a un passo

A volte basta davvero poco per svoltare una stagione. Alcune di queste, basta addirittura un solo giocatore. Josip Ilicic si è ripreso l’Atalanta dopo il problema ai linfonodi del collo che l’ha tenuto fuori per le prime otto giornate dell’anno. Il rientro dello sloveno è stato a lungo ritardato, a volte lasciandogli solo scampoli di partita per riprendere il ritmo. Fatto sta che la Dea, in sua assenza, aveva una media da retrocessione: soltanto sei punti. Poi succede che Gasperini lo schiera titolare a sorpresa. E cambia tutto.

Nella partita contro il Chievo Verona, Ilicic ha ripreso lo show che aveva interrotto lo scorso anno, quando a Bergamo si sfiorò l’impresa di superare il Borussia Dortmund in Europa League. Giocate stellari e tripletta ai clivensi, ma è solo il preludio. Da quella gara, l’Atalanta non ha più perso: 12 punti in quattro gare, 3 gol e 3 assist per lo sloveno. Ma non solo: anche a livello realizzativo, la Dea si è trasformata. Rispetto ai 5 gol delle prime otto gare, grazie allo sloveno l’Atalanta ne ha realizzati 14 in appena 4 match. Un’evoluzione a tratti disarmante. Per Gasperini, Ilicic è diventato indispensabile: «Con me, lui e Gomez saranno sempre in campo, sono i veri fuoriclasse della squadra». Adesso anche il sogno Europa è tornato credibile, distante un solo punto.