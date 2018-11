Gasperini esulta: «Vittoria fantastica contro una grande squadra»

Il commento di Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dopo la sfida tra Atalanta e Inter. Ecco le sue parole

E’ un Gasperini soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, quello che si presenta ai microfoni di DAZN dopo il 4-1 della sua Atalanta sull’Inter. Ecco le parole del Gasp dopo la gara: «Alla viglia per noi era una partita fondamentale per capire il nostro momento. Una vittoria che lascia il segno importante contro l’Inter, una grande squadra, anche se non era nella sua miglior giornata oggi e per noi è una spinta importante per andare avanti. Calci piazzati? Siamo stati sempre bravi in questo, all’inizio della stagione non girava il vento, ora sono tornati dalla nostra parte. A parte il calcio piazzato però abbiamo fatto una grande partita. Loro non hanno fatto nulla a parte il rigore e mi stavo arrabbiando perché stavamo buttando via una partita».

Ancora Gasperini: «Ilicic? Se perdi dei giocatori così importanti per tanto tempo le squadre ne risentono, ne risentirebbero anche le big. Preparazione atletica? In campo stiamo bene, lo stavamo anche prima ma ora giochiamo con più precisione, non credo che i numeri siano così straordinari a nostro favore dalla parte tecnica ma noi giochiamo con grande lucidità. Benji e Fede nello spogliatoio? Sono andati ad ascoltarli, sono bravissimi. Handanovic? Ha fatto delle cose straordinarie nel primo tempo ma oggi sono felice per questa vittoria e anche per la partita che abbiamo fatto contro una grande squadra».