Infortunio de Roon, il centrocampista dell’Atalanta si è sottoposto ad esami strumentali: ecco i risultati e quando rientrerà in campo

Infortunio de Roon: buone notizie per l’Atalanta, escluse lesioni muscolari. Il giocatore potrebbe essere convocato già per la prossima partita.

Arrivano aggiornamenti confortanti in casa Atalanta riguardo l’infortunio de Roon. Dopo la preoccupazione scaturita durante la sfida contro il Milan, quando il centrocampista olandese è stato costretto a lasciare il campo nel primo tempo per un problema muscolare, il club bergamasco ha diffuso una nota ufficiale che rassicura tifosi e staff tecnico: gli esami clinici hanno infatti escluso lesioni.

«Negativa la ricerca di lesioni muscolari»– si legge nel comunicato della società. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a Ivan Juric, preoccupato per la possibile assenza di uno dei suoi uomini più importanti in mezzo al campo. Marten de Roon, pilastro del centrocampo atalantino per esperienza e leadership, ha già iniziato le terapie di recupero e continuerà a lavorare individualmente nei prossimi giorni per smaltire l’affaticamento muscolare.

Infortunio de Roon: tempi di recupero e condizioni attuali

L’infortunio de Roon, fortunatamente, non sembra destinato a tenerlo lontano dai campi per troppo tempo. Secondo le prime indicazioni provenienti da Zingonia, si tratta di un semplice affaticamento e non di uno stiramento o di una distrazione muscolare. L’obiettivo dello staff medico è quello di rimetterlo in condizione per la trasferta di Udine, valida per la decima giornata di Serie A, anche se la decisione definitiva verrà presa solo dopo la seduta di rifinitura.

Oltre a de Roon, anche Scalvini e Bakker hanno svolto terapie nella giornata di oggi. I due giocatori, alle prese con fastidi muscolari minori, sono monitorati costantemente dallo staff sanitario nerazzurro. L’Atalanta tornerà ad allenarsi domani pomeriggio al centro sportivo di Zingonia, prima della partenza per il Friuli.

Juric può sorridere

La notizia dell’esito negativo degli esami sull’infortunio de Roon è un vero toccasana per Juric, che rischiava di perdere uno dei suoi punti di riferimento più affidabili. Il tecnico punta molto sulla presenza dell’olandese, fondamentale per equilibrio tattico e intensità.

Se il recupero procederà come previsto, de Roon potrebbe essere convocato già per la prossima gara, magari partendo dalla panchina. Una certezza in più per l’Atalanta, che vuole proseguire il suo ottimo momento in campionato contando sul ritorno del suo leader di centrocampo.

L’infortunio de Roon, quindi, fa meno paura: solo qualche giorno di stop e nessun rischio di lunga degenza.