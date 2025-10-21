Atalanta, brutte notizie per Scalvini: ancora uno stop per infortunio. L’ennesimo problema fisico rallenta la crescita del centrale della Dea

Atalanta, ancora uno stop per Scalvini. Il difensore si è fermato per un infortunio al bicipite femorale e lo stop si prospetta lungo

La carriera di Giorgio Scalvini, giovane talento del calcio italiano, è purtroppo segnata da una serie sfortunata di infortuni che ne stanno rallentando la crescita. Negli ultimi 504 giorni, il difensore ha collezionato più stop che presenze in campo, affrontando prima la rottura del legamento crociato e, più recentemente, una lesione muscolare alla coscia sinistra.



Il suo ultimo rientro, domenica scorsa contro la Lazio, aveva illuso tutti: Scalvini era entrato bene in partita, mostrando segnali positivi che facevano sperare in un suo utilizzo da titolare già in Champions League. Invece, gli esami di ieri hanno rivelato un nuovo infortunio al bicipite femorale, che lo costringerà a un’altra sosta di circa tre settimane.



Ripetuti stop hanno caratterizzato il suo percorso: dopo il crociato, una lesione alla spalla che lo ha costretto all’intervento chirurgico, e in questa stagione un problema all’adduttore. Ogni volta, un rientro sperato e un nuovo stop. Nonostante la sua forza e la determinazione, questa sequenza di infortuni sta diventando un ostacolo significativo per la sua giovane carriera. La speranza è che il prossimo rientro sia quello definitivo, permettendogli di esprimere appieno il suo potenziale. LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano