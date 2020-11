Atalanta Inter, il doppio ex Ventola: «Si gioca di più Conte»

Nicola Ventola ha parlato di Atalanta-Inter, sue ex squadre

Nicola Ventola, doppio ex di Atalanta e Inter, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla partita che vedrà oggi scontrarsi le sue due vecchie squadre.

IMPORTANZA – «Forse si gioca un pochino di più l’Inter: l’Atalanta in Champions ha preso una botta ma è ancora in corsa, e in campionato è davanti, anche se di poco. Però, più dei punti che hanno oggi, conta la loro mentalità: proporre gioco, anzitutto».

UOMINI CHIAVE – «Hakimi, anche entrando in corsa: può avere ancora più spazi, visto come gioca l’Atalanta. Di là è facile: Gomez, passa sempre quasi tutto dai suoi piedi».

INTER E ATALANTA – «Solo l’Atalanta poteva recuperare una partita come quella con l’Ajax: adoro il suo andare avanti per la stessa strada, fregandosene di aver preso due gol e rischiando di prenderne altri tre, come poi è successo con il Liverpool. Di questa Inter mi piace il cambio di mentalità, da top club, il voler giocare per fare male. L’anno scorso si vedeva che era inferiore al Barcellona e al Borussia Dortmund, quest’anno non l’ho mai vista messa sotto: anzi, le mette sotto. Conte non deve ascoltare nessuno, e di sicuro non lo farà».