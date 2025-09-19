Atalanta, Lookman torna in gruppo: si chiude il caso di mercato e quell’intreccio con l’Inter

Atalanta, Lookman torna in gruppo e a disposizione del tecnico Juric: si chiude il caso di calciomercato e quell’intreccio con l’Inter

Dopo settimane di tensioni e indiscrezioni di mercato, Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, è tornato ad allenarsi con il gruppo dell’Atalanta. Il rientro segna, almeno per il momento, la fine della lunga telenovela estiva che lo aveva visto al centro di una trattativa tra Bergamo e Milano.

L’ex Leicester City, protagonista della scorsa stagione con gol e assist decisivi, era rimasto lontano dal campo per diverse settimane a causa dell’interesse concreto dell’Inter, che aveva individuato in lui il rinforzo ideale per il reparto offensivo. La rottura con la società bergamasca era diventata evidente: Lookman aveva espresso pubblicamente il desiderio di trasferirsi e aveva saltato i ritiri estivi, inviando segnali inequivocabili a tifosi e dirigenza.

Il mancato trasferimento e il caso mediatico

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, a metà luglio era stato raggiunto un accordo tra il giocatore e il club nerazzurro di Milano: contratto pluriennale da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, subordinato però all’intesa con l’Atalanta. Nonostante un’offerta vicina ai 45 milioni complessivi, la dirigenza bergamasca aveva respinto la proposta. La reazione di Lookman era stata immediata: rimozione di ogni riferimento alla “Dea” dai social e, il 3 agosto, una richiesta ufficiale di cessione tramite un lungo post su Instagram.

Il confronto con Juric e la reintegrazione

Dopo la sosta, è arrivato il faccia a faccia con Ivan Juric, nuovo allenatore dell’Atalanta, noto per il suo approccio diretto e per l’attenzione alla disciplina di squadra. Juric aveva ribadito pubblicamente l’importanza di valori umani e spirito di gruppo, sottolineando che il giocatore avrebbe dovuto dimostrare piena concentrazione e appartenenza al club prima di tornare a disposizione. Anche Luca Percassi, amministratore delegato, aveva confermato la linea societaria: priorità alla coesione e all’impegno totale.

Verso la trasferta di Torino

Il ritorno in gruppo apre ora alla possibilità di una convocazione già per la prossima sfida di Serie A contro il Torino. L’obiettivo, per Lookman e per l’Atalanta, è lasciarsi alle spalle due mesi di incertezze e riportare serenità nello spogliatoio. I tifosi sperano di rivedere presto il talento nigeriano decisivo in campo, pronto a dare il suo contributo alla corsa europea della squadra nerazzurra.