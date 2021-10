Atalanta, Marino: «Guardiola ha fatto gli onori di casa»

Umberto Marino, dirigente dell’Atalanta, ha raccontato un retroscena sul loro arrivo a Manchester

LA PARTITA – «Siamo nel teatro dei sogni, uno stadio stupendo, con 74mila persone. Per noi è bello provare certe emozioni. Proveremo a giocarcela contro una grande squadra. Chiunque di loro giochi darà il massimo. Sapevamo che il nostro sarebbe stato un girone complicato e la vittoria dello Young Boys sullo United ha aumentato l’equilibrio«.

MURIEL – «Le scelte del mister sono sempre ponderate, attente, in base a ciò che vede in allenamento. Con i cinque cambi poi tutti potranno essere protagonisti. Gare come queste si giocano una o due volte nella vita e sarà fondamentale essere concentrati al 100%. Guardiola? Ha fatto gli onori di casa quando siamo andati ad allenarci al centro sportivo del City. Ci ha fatto da Cicerone»