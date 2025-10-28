Atalanta Milan, Tare: «Le valutazioni sul calciomercato saranno fatte a dicembre. A Gimenez consiglio una cosa»

Atalanta Milan, Tare ha parlato ai microfoni di Dazn della sfida in programma a Bergamo. Un test importante per il club rossonero.

PROBLEMI DI ROSA – «Non era previsto che in una sosta per la nazionali si infortunassero sei giocatori, noi dobbiamo essere consapevoli di essere una squadra forte. Andiamo avanti fino ad inizio dicembre e poi faremo le valutazioni con l’allenatore per il futuro».

GIMENEZ – «Deve stare sereno perché questo fa parte del percorso di ogni attaccante, io so bene di cosa si tratta perché io ho giocato nel suo ruolo. Questa sera ho una grande opportunità. Nella sua storia ha sempre segnato è andato sempre in doppia cifra, è un momento no per lui ma dà sempre tanto per la squadre e per questo viene premiato dall'allenatore».