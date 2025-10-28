 Atalanta Milan LIVE: la diretta del match del 'Gewiss Stadium'
Connect with us

Milan News

Atalanta Milan LIVE 1-1: pareggia Lookman

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

43 minuti ago

on

By

lookman 2

Atalanta Milan, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 al Gewiss Stadium! Segui il LIVE qui

Il turno infrasettimanale viene aperto da una sfida molto interessante fra Atalanta e Milan. Al Gewiss Stadium punti fondamentali per entrambe le compagini.

SEGUI IL LIVE SU MILANNEWS24.COM

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. All. Ivan Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

Related Topics:

Milan News

Atalanta Milan, Tare: «Le valutazioni sul calciomercato saranno fatte a dicembre. A Gimenez consiglio una cosa»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

53 minuti ago

on

28 Ottobre 2025

By

Igli Tare
Continue Reading

Milan News

Atalanta Milan, le formazioni ufficiali: Allegri si affida a Gimenez e Leao. Juric rinuncia alla punta di peso. Le scelte dei due tecnici per la sfida delle 20:45

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

28 Ottobre 2025

By

Gimenez
Continue Reading