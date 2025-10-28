Atalanta Milan LIVE: la diretta del match del 'Gewiss Stadium'

Milan News
Atalanta Milan LIVE 1-1: pareggia Lookman
Atalanta Milan, sfida valevole per la 9^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 al Gewiss Stadium! Segui il LIVE qui
Il turno infrasettimanale viene aperto da una sfida molto interessante fra Atalanta e Milan. Al Gewiss Stadium punti fondamentali per entrambe le compagini.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. All. Ivan Juric.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri
