 Atalanta Milan, le formazioni ufficiali: Allegri si affida a Gimenez e Leao. Juric rinuncia alla punta di peso. Le scelte dei due tecnici per la sfida delle 20:45
1 minuto ago

Atalanta Milan, le formazioni ufficiali. Le scelte dei due tecnici per la seconda sfida del turno infrasettimanale. Non mancano le sorprese.

Sono ufficiali le scelte di Juric e Allegri per la sfida delle 20.45 fra Atalanta e Milan. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. All. Ivan Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri

