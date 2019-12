Atalanta-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Atalanta-Milan: il derby lombardo fra i nerazzurri di Gasperini e i rossoneri di Pioli apre la domenica della 17ª giornata di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli chiude il suo 2019 sfidando in trasferta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nel derby lombardo, lunch match della 17ª giornata di Serie A. Dea al 6° posto in classifica con 28 punti e con la possibilità di raggiungere o scavalcare il Cagliari in caso di risultato positivo, rossoneri ottavi con Napoli e Torino a quota 21 e con l’occasione di accorciare sulla zona europea conquistando i 3 punti in palio. Atalanta-Milan: la partita si giocherà domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12.30 nello scenario del Gewiss Stadium di Bergamo

Atalanta-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Atalanta-Milan sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Il pre-partita di Lazio-Juventus su DAZN vedrà protagonisti Diletta Leotta, Federico Balzaretti e Dejan Stankovic.

Atalanta-Milan, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Domenica 22 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Stadio: Gewiss Stadium (Bergamo)

Dove vederla in streaming: Segui live Atalanta-Milan solo su DAZN

Arbitro: Federico La Penna di Roma 1



Le probabili formazioni

ATALANTA – Gasperini potrebbe far riposare Muriel in attacco e schierare di punta il recuperato ‘Papu’ Gomez con Ilicic. Alle loro spalle più Pasalic che Malinovskyi. A centrocampo a destra ballottaggio fra Hateboer e Castagne, mentre a sinistra dovrebbe giocare Gosens, con De Roon e Freuler in mezzo. Fra i pali il solito Gollini, mentre in difesa Djimsiti e Masiello si contendono una maglia per completare la linea difensiva accanto a Toloi e Palomino.

MILAN – Pioli non avrà a disposizione Paquetá a centrocampo e Theo Hernández sulla fascia sinistra, entrambi squalificati, ma il tecnico parmense pensa alla conferma dei 10/11 della squadra che ha pareggiato in casa con il Sassuolo nell’ultima giornata. Tutto invariato in particolare in attacco, con tridente titolare composto da Suso, Piatek e Calhanoglu, e a centrocampo, con Bennacer regista e Kessié e Bonaventura mezzali. In difesa al posto dell’ex Real Madrid da terzino sinistro agirà lo svizzero Ricardo Rodríguez, con Conti preferito a Calabria a destra e al centro la coppia Musacchio-Romagnoli. A difendere la porta rossonera, infine, sarà Gigio Donnarumma.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, A. Gomez. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Pioli

