Atalanta, Muriel show ad Udine: il colombiano allontana le sirene del mercato

Luis Muriel ieri è stato un autentico trascinatore per l’Atalanta: la sua doppietta ha lanciato i suoi alla vittoria sull’Udinese, il mercato si allontana

Ieri alla Dacia Arena ad illuminare il campo ci ha pensato Luis Muriel. L’attaccante colombiano da ex ha disputato una partita sontuosa. La doppietta la ciliegina, ma sembra proprio che la sosta abbia rigenerato il centravanti.

Due gol per allontanare il mercato e continuare ad essere determinante per la Dea e per Gasperini. Milan, Juventus e Inter sono avvisate, Muriel non si muove da Bergamo. Ora l’Atalanta studia pure il rinnovo. A riferirlo Calciomercato.com.