Atalanta, Marino: «Giorni difficili, ma la nostra classifica è interessante». Le dichiarazioni del dg orobico

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport prima della gara con l’Udinese.

Le sue parole: «È un momento difficile, non solo per il calcio, ma per tutti. La quarta ondata sta portando dei numeri importanti, dobbiamo essere ligi e rispettare tutte le regole. Sono ore e giorni particolari, le energie mentali stanno sfuggendo su questo tema, ma dobbiamo rimanere attenti e concentrati. Abbiamo una classifica interessante, dobbiamo sfruttare il momento. L’Atalanta vuole ripartire? Sì, bisogna essere concentrati su tutte le gare: giocheremo ogni tre giorni questa settimana, domenica ci sarà una partita importante e sentita con l’Inter, non bisogna perdere la concentrazione. Dobbiamo restare sul pezzo».