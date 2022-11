Atalanta Napoli, caos in quel di Bergamo dopo la fine del match tra nerazzurri e partenopei: ecco cos’è successo

Il Napoli vince 2-1 a Bergamo e allunga in classifica, ma a far notizia è quanto accaduto nel finale di gara dopo il triplice fischio del signor Mariani.

Arrivato in anticipo il termine del match, dagli spalti è piovuto di tutto in campo in segno di protesta da parte dei tifosi atalantini.