Atalanta, Palladino: «Io non credo nel turnover: valuto in base a chi sta più in forma. Su Scamacca dico questo»

Atalanta, Palladino nel post gara: «Io non credo nel turnover: valuto in base a chi meglio. Su Scamacca dico questo»

Nel post gara contro il Genoa, l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha analizzato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni, riportate da TMW, offrono spunti interessanti sul momento dei nerazzurri.

TURNOVER – «Io non credo nel turnover: valuto in base a chi sta più in forma. Ho cambiato la catena di sinistra volendo puntare su Zalewski e Kolasinac oltre a Sulemana nonostante l’infortunio. In queste 4 partite tutti hanno trovato spazio: per me è importante questa cosa per fare gruppo».

IL TRIO A CENTROCAMPO – «Mi stanno dando una grande mano e sono tutti ragazzi molto seri: mi hanno dato un sostegno sia tecnico che umano come tutta la squadra. Poi è chiaro che dietro una grande squadra c’è sempre anche una grande società»

SCAMACCA – «Per un calciatore che viene da un brutto infortunio, ha bisogno di lavorare molto non solo in partita, ma anche negli allenamenti. Sta migliorando molto sotto il profilo dell’intensità. Quando un centravanti come lui gioca mette sempre benzina nelle gambe, e per noi è fondamentale un giocatore come lui»

COME VEDE SQUADRA – «Ho tra le mani un gruppo con tanta forza: hanno nelle corde tante qualità umane e tecniche. Ora bisogna continuare così perché sabato affrontiamo una squadra difficile come il Verona.»

DE KETELAERE – «E’ un ragazzo straordinario: deve essere libero di trovare gli spazi giusti. Charles è un grande leader in campo, vuole sempre giocare. Io cerco sempre di dargli una mano mettendolo sempre al centro del gioco. Lui, così come gli attaccanti, stanno facendo un grande lavoro»

