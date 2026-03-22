Atalanta, Palladino commenta: «Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Su De Roon…»

Atalanta Verona, Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida disputata alla New Balance Arena. Le parole

Al termine di Atalanta Verona, Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

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PAROLE – «Sono contento per la vittoria, abbiamo, però, concesso spazio all’Hellas Verona e non dovevamo. Sono contento per i ragazzi perchè hanno giocato tanto, nonostante il calo fisico. Servirà ora raccogliere energie fondamentali per continuare a credere nell’Europa. Dobbiamo sperare che, innanzitutto, nessuno si rompa con la Nazionale. Abbiamo tanti scontri diretti e dovremo dar tutto per vincere più partite possibili. Eravamo tredicesimi e siamo riusciti in questa rimonta. Voglio ringraziare l’Atalanta che ha dato tutto».

RIENTRI – «De Ketelaere, Raspadori ed Ederson hanno fatto una buona gara, ma serve minutaggio”. Sul piano difensivo, invece, la soddisfazione è piena: “Contento di non aver preso gol, faccio i complimenti a tutta la squadra».

DE ROON E FUTURO – «Marten ha dato tanto all’Atalanta e questo amore è stato ricambiato. Gli ho detto di essere orgoglioso di questo traguardo. Abbiamo otto finali, dobbiamo spingere al massimo, senza dimenticarci che abbiamo anche la Coppa Italia, dove vogliamo arrivare fino in fondo. Chiederò tanto ai ragazzi, se avremo la mentalità giusta, possiamo scrivere la storia».