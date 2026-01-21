Atalanta, parla Percassi: «Maldini sarà il prossimo a uscire? Ecco la situazione»

Atalanta, le dichiarazioni di Percassi nel pre partita della sfida di Champions League contro il Athletic Bilbao. Le parole

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, è intervenuto nel prepartita della sfida valida per la settima giornata di Champions League 2025/2026 contro l’Athletic Bilbao. Queste le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport.

PAROLE – «Maldini sarà il prossimo a uscire? Diciamo che il nostro obiettivo era di cogliere opportunità in questo mercato. Eventuali uscite verranno valutate qualora ci fosse qualcosa di concreto»

MERCATO – «Il nostro obiettivo era mettere a disposizione del mister un giocatore sempre piaciuto (parlando di Raspadori, ndr). Vediamo cosa può succedere negli ultimi giorni di mercato»

