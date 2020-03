Atalanta, parte della squadra in quarantena a Zingonia

Atalanta, squadra in quarantena dopo la positività dei giocatori del Valencia. Alcuni sono rimasti a vivere a Zingonia

Quarantena a Zingonia. Non tutti i giocatori dell’Atalanta sono rimasti a casa, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Alcuni calciatori nerazzurri, infatti, sono rimasti al centro sportivo per poter rimanere in isolamento.

Non solo i single (chi ha famiglia è rimaso in auto-isolamento nella propria abitazione), ma anche chi non può vedere le persone care. Un modo per potersi allenare, ma soprattutto per creare un legame ancora più forte all’interno del gruppo.