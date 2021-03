Mario Pasalic torna al gol in Serie A sbloccando il risultato nel corso di Atalanta-Spezia con una preciso piattone all’angolino su assist di Ilicic

Come riferito da Opta, tutte le ultime nove reti in Serie A del centrocampista croato sono arrivate in casa.