Atalanta, bella fuori ma in casa fatica: il Gewiss è terra di conquista

L’Atalanta fa fatica tra le mura amiche del Gewiss Stadium: per risultati ottenuti sarebbe al tredicesimo posto

Il Gewiss Stadium non è più un fortino inespugnabile per l’Atalanta, che in stagione ha raccolto davvero pochissimi punti in casa.

Per punti raccolti in casa sarebbe al tredicesimo posto in classifica, senza considerare il fatto che non ha mai vinto contro le prime sette della classifica, mai successo con Gasperini in panchina. Il Gewiss sta diventando sempre più terra di conquista, costato anche l’eliminazione dalla Champions League. Lo scrive L’Eco di Bergamo.