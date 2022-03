Atalanta, Sportiello: «Dobbiamo pensare subito al Leverkusen»

Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta, ha parlato dell’attuale situazione del club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Tuttosport, Marco Sportiello ha analizzato l’attuale situazione dell’Atalanta.

LE PAROLE – «Guardiamo avanti e pensiamo alla partita di Europa League di giovedì a Leverkusen. Con il Genoa ho semplicemente fatto quello che dovevo fare. Quest’anno ho giocato poco, ma non mi sento un secondo. So quello che posso dare e sono contento di essere tornato in campo a offrire il mio contributo».