Atalanta, la testa è già alla prossima giornata di campionato: sono due i calciatori da valutare. Le ultimissime sulla Dea

Atalanta, Palladino deve preparare la prossima sfida di campionato. Restano da valutare due calciatori e le sensazioni non sono positive

L’Atalanta sta vivendo un momento di meritato riposo dopo la convincente vittoria sul Cagliari, con tre giorni e mezzo di pausa concessi ai giocatori prima di riprendere la preparazione in vista della prossima sfida. Tuttavia, non mancano le preoccupazioni legate alla condizione fisica di alcuni componenti della rosa, che potrebbero condizionare le scelte di Palladino nelle prossime partite.

Tra i principali punti interrogativi c’è il difensore Berat Djimsiti, costretto a uscire anticipatamente durante la gara contro il Cagliari per un risentimento muscolare al flessore destro. Il calciatore dell’Atalanta dovrà sottoporsi a esami strumentali nei prossimi giorni per valutare l’entità dell’infortunio. L’allarme è alto, considerando che un problema simile a quello di Djimsiti aveva tenuto fuori Bellanova per circa un mese, e lo staff medico nerazzurro monitorerà attentamente ogni passo del percorso di recupero.

Per quanto riguarda altri giocatori, restano punti di domanda sulle condizioni di Sulemana, alle prese con una lesione all’ileopsoas. Palladino e lo staff medico dell’Atalanta hanno scelto di non forzare il rientro dell’attaccante, soprattutto perché dovrà essere sostituto di Lookman nelle gare future, tutte partite di grande difficoltà. L’obiettivo è garantire un recupero completo senza rischiare ricadute, in modo da avere l’intera rosa disponibile nei momenti chiave della stagione.

Tra le note positive, invece, c’è il ritorno certo di Hien, che ha superato l’influenza e potrà riprendere regolarmente gli allenamenti con i compagni. Anche Scamacca è sulla via del recupero, lasciandosi alle spalle i problemi fisici che lo avevano costretto a fermarsi temporaneamente.

Il rischio per Palladino è quello di affrontare le prossime gare con numerosi assenti. Con Lookman e Kossounou impegnati in Coppa d’Africa, Djimsiti e Sulemana in dubbio, e Bakker e Bellanova ai box, l’Atalanta dovrà fare affidamento sulle alternative disponibili. La speranza dello staff tecnico è che altri giocatori non incorrano in malanni o infortuni da qui a domenica, così da poter scendere in campo con un gruppo il più possibile competitivo e pronto ad affrontare le sfide che attendono la squadra nerazzurra.

Nonostante qualche difficoltà, la squadra bergamasca resta concentrata sul percorso in campionato, consapevole che la gestione oculata della rosa e degli infortuni sarà fondamentale per mantenere le ambizioni stagionali dell’Atalanta.