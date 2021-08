Atalanta, programmate le visite di Demiral: i dettagli

Atalanta, programmate le visite di Demiral. Romero pronto a volare in Inghilterra direzione Tottenham

L’Atalanta attende l’arrivo in città di Merih Demiral. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore turco in arrivo dalla Juventus dovrebbe sottoporsi alle visite mediche nelle prossime ore.

Con l’arrivo di Demiral la Dea libera Cristian Romero in direzione Tottenham: per l’arrivo del difensore argentino in Premier League gli Spurs devono soltanto sistemare gli ultimi dettagli prima di dare il via libera al trasferimento.