Atalanta vittoriosa a Bologna, CDK dipinge e Krstovic è devastante: i voti dei quotidiani alla Dea

Atalanta vittoriosa a Bologna, CDK dipinge e Krstovic è devastante: i voti dei quotidiani ai calciatori della squadra di Palladino

L’Atalanta lancia un segnale fortissimo al campionato espugnando il “Dall’Ara” con una prova di forza e maturità. La squadra guidata da Raffaele Palladino non ha risentito della pesante assenza di Gianluca Scamacca, trovando risposte eccezionali dalle cosiddette seconde linee. Analizzando i giudizi odierni pubblicati da La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport, emerge un protagonista assoluto: Nikola Krstovic. Il centravanti montenegrino, chiamato a reggere il peso dell’attacco, ha risposto presente con una doppietta decisiva che ha spezzato un digiuno di gol durato oltre tre mesi. Per lui media voto stellare di 7,66 e la palma unanime di migliore in campo per freddezza e tecnica.

Accanto al bomber di giornata, brilla la stella di Charles De Ketelaere. Il fantasista belga ha offerto una prestazione totale, impreziosita dall’assist per l’1-0 e da giocate di classe pura che hanno mandato in tilt la difesa dei padroni di casa. Applausi convinti anche per la “vecchia guardia” rappresentata da Marten De Roon, il mediano olandese che ha dominato il centrocampo con la solita intelligenza tattica, e per la sorpresa Honest Ahanor: il giovane difensore ha annullato gli avversari diretti con una prova fisica sontuosa, dimostrandosi pericoloso anche in zona gol.

Non mancano, tuttavia, le divergenze di vedute tra le testate su alcuni singoli. Il caso più eclatante riguarda Nicola Zalewski: se il Corriere dello Sport esalta l’esterno polacco con un 7 lodandone “intuizione e praticità”, la Gazzetta lo boccia parzialmente con un 6, sottolineando la mancanza di acuti in una gara in discesa. Discorso analogo per Éderson: il centrocampista brasiliano divide la critica. Il quotidiano romano premia la sua energia con un 7, mentre la Rosea si ferma alla sufficienza, punendo qualche leggerezza estetica di troppo, come una rabona inutile tentata a inizio gara.

