Pagelle Bologna Atalanta, Krstovic da sogno! Ecco i voti ai protagonisti della sfida
Pagelle Bologna Atalanta, i voti del Dall’Ara: analisi dei protagonisti della 19ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida
Si chiude Bologna Atalanta con il successo per i ragazzi di Palladino nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Dall’Ara.
I VOTI
BOLOGNA: Ravaglia 6; Zortea 6, Vitik 5.5, Heggem 5, Miranda 5; Freuler 6.5 (72′ Moro 6), Ferguson 5.5; Orsolini 5.5 (46′ Rowe 6), Fabbian 6 (72′ Castro 6), Cambiaghi 5 (80′ Dominguez sv); Dallinga 5 (60′ Immobile 6.5).
ATALANTA: Carnesecchi 7; Scalvini 7 (68′ Hien 6), Djimsiti 7, Ahanor 6.5; Zappacosta 6, De Roon 6.5, Ederson 7 (77′ Brescianini sv), Bernasconi 7.5; De Ketelaere 7 (84′ Sulemana sv), Zalewski 6.5 (69′ Musah 6); Krstovic 8.5 (78′ Samardzic sv).
