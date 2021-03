Atalanta, Zapata: «Che calore i tifosi bergamaschi, sono un’eccezione»

Duvan Zapata ha parlato del suo rapporto con Bergamo e i tifosi dell’Atalanta

Duvan Zapata, bomber dell’Atalanta e della Nazionale colombiana, ha parlato ai canali ufficiali dei Cafeteros raccontando della sua vita in Italia e del suo rapporto con i tifosi della Dea.

TIFOSI – «I tifosi dell’Atalanta sono molto appassionati. Di solito la gente del nord è più fredda di quella del sud, che ricorda un po’ il calore di noi latinoamericani, ma Bergamo è un’eccezione. Il popolo nerazzurro ha un grande senso di appartenenza, c’è tantissima passione».

ITALIA – «Vivere in Italia è un’esperienza positiva per me e per la famiglia. Il cibo colombiano ci manca, alcuni piatti in particolare, ma in Italia abbiamo trovato un vero e proprio paradiso gastronomico. Ogni città e ogni zona ha le sue ricette tipiche, proprio come da noi in Colombia».