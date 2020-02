L’allenatore dell’Athletic Bilbao, Garritano, ha parlato alla vigilia del match di Copa Del Rey contro il Granada

L’allenatore dell’Athletic Bilbao, Gaizka Garitano ha parlato alla vigilia del match di Copa Del Rey contro il Granada. Queste le parole del tecnico dei baschi.

«Favoriti? In una semifinale di Coppa non so. Cosa importa chi è il favorito? Non ho mai capito questa cosa nel mondo del calcio. Il Barcellona era la squadra favorita ma poi in campo l’abbiamo battuta».