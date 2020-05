Atletico Madrid, Simeone dirige l’allenamento in mascherina – VIDEO

Ripartono gli allenamenti dell’Atletico Madrid: i colchoneros di Diego Simeone hanno svolto le sedute – VIDEO

L’Atletico Madrid si prepara a tornare sui campi della Liga. Questa mattina la formazione iberica si è riunita per svolgere sedute di allenamento in gruppi presso il Cerro del Espino.

Diego Simeone ha orchestrato il tutto, munito di mascherina protettiva e di guanti. I colchoneros non scendono in campo dallo scorso 11 marzo, data della gara di ritorno valida per gli ottavi di Champions League contro il Liverpool.