Atletico Madrid, Simeone: «Morata? Non fa solo gol…» – VIDEO

Atletico Madrid, Simeone si schiera dalla parte di Morata: «E’ un attaccante fondamentale, perché in campo non fa solo gol»

Il Cholo Simeone si schiera dalla parte di Morata. Reduce da due partite di fila in gol, l’attaccante ex Juve non ha trovato la via della rete nell’ultima recita dell’Atletico Madrid.

Ma il tecnico del colchoneros ha tessuto grandi elogi per la sua punta in conferenza stampa: «E’ un attaccante fondamentale, perché in campo non fa solo gol: aiuta i compagni, tiene palla e rientra a sostenere la fase difensiva».