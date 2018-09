Ausilio sicuro: «Rinnovo Icardi? Si farà. Non siamo preoccupati per la CL»

Intervistato poco prima del fischio d’inizio di Inter-Parma, Piero Ausilio ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Icardi

Intervista d’ordinanza per Piero Ausilio che, poco prima del fischio d’inizio di Inter-Parma si è fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport. Tanti i temi caldi in casa nerazzurra, a partire dal rinnovo di contratto di Mauro Icardi: «Nessuna novità particolare, i contatti tra le parti ci sono da tempo. La scadenza è lunga e non si deve correre, c’è la volontà da parte nostra e del giocatore di rinnovarlo e piano piano arriveremo alla meta». Martedì i nerazzurri esordiranno, dopo 7 anni, in Champions League contro il Tottenham. Ausilio carica l’ambiente: «C’ero anche nel 2010. Era talemente tanta la voglia di essere in Champions che ci aspettavamo, partendo in quarta fascia, di avere un girone duro nel nostro destino. La preoccupazione la lasciamo ad altri, il Barcellona era nel nostro girone anche nel 2010, quindi vedete voi».

Chiusura dedicata ai motivi che ha spinto il ds ad acquistare Keita Balde in estate: «Sapevamo che si andava incontro a tanti impegni, soprattutto nei primi sei mesi. Icardi era in Nazionale, sapere di affrontare tutta la stagione con un centravanti avrebbe portato rischi. Dovevamo scegliere tra un attaccante e un centrocampista, abbiamo fatto la scelta di Keita per la sua imprevidibilità e le sue grandi potenzialità»