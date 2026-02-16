Connect with us
Avellino, adesso è ufficiale: Biancolino è stato esonerato! Il comunicato del club

Avellino, adesso è ufficiale: Biancolino è stato esonerato! Il comunicato del club attualmente al quattordicesimo posto in Serie B

Nuovo scossone in Serie B. L’Avellino ha comunicato ufficialmente l’esonero di Raffaele Biancolino. Al tecnico della promozione, scivolato al quattordicesimo posto dopo tre ko consecutivi, è stata fatale la crisi di risultati. Il club irpino ha sollevato dall’incarico anche lo staff tecnico, ringraziando l’allenatore per il percorso svolto, culminato con la vittoria del campionato Primavera 3 e la storica ascesa in cadetteria nel 2025.

IL COMUNICATO – «L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra Raffaele Biancolino. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Vincenzo Riccio, ed i collaboratori tecnici Raffaele Ametrano, Vincenzo Biancolino e Ciro Santangelo. Il club ringrazia mister Biancolino per il lavoro svolto nelle ultime cinque stagioni in cui ha svolto il ruolo di allenatore della formazione under 19 (vincendo il campionato Primavera 3 nella stagione 2023/2024) e successivamente quello di allenatore responsabile della Prima Squadra (ottenendo la promozione in serie B nella stagione 2024/2025)».

