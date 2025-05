Badelj saluta il Genoa, il saluto di Vieira: «Perdiamo un giocatore importante. Atalanta? Ecco chi manca»

Nella conferenza stampa della vigilia tenutasi oggi, Patrick Vieira, tecnico del Genoa, ha parlato in vista della sfida di domani contro l’Atalanta dei suoi, valida per la 37a giornata di Serie A commentando anche il messaggio di addio di Badelj.

ASSENTI – «Cornet non ce la farà per domani, potrà iniziare ad allenarsi con noi dalla prossima settimana. Sono fuori anche Matturro, Cuenca mentre Onana giocherà l’ultima di campionato. Ekuban sta bene e sarà con noi».

ATALANTA – «Come invertire il trend? Stiamo parlando di un esempio, fa parte degli allenatori più forti che ci sono in Europa. I risultati dell’Atalanta in Italia ed in Europa evidenziano che sono fortissimi, per noi è un bel test. E’ una delle più forti che ci sono in giro, vogliamo far vedere che siamo cresciuti come squadra, c’è ancora tanto da fare per essere a questo livello».

BADELJ – «Ho avuto la fortuna di allenare diverse squadre: Milan è stato un giocatore da cui ho appreso tantissimo il piacere di lavorare e di discutere. È stato molto importante, ha aiutato la squadra e lo staff. Si è sempre impegnato a dare il massimo in campo e fuori dal campo. Per me è un esempio molto positivo per i nostri giovani: ha sempre la parola giusta al posto giusto. Perdiamo un giocatore importante ma, soprattutto, un uomo straordinario».