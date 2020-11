Baggio, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair: le dichiarazioni del Divin Codino su Guardiola e il Bologna

GUARDIOLA – «Un allenatore con cui avrei voluto giocare? Guardiola, credo sia il più bravo di tutti. Il calcio rimarrà dei calciatori, gli allenatori bravi sono quelli che li sanno trattare. Mi piacerebbe avere un allenatore così, le qualità più difficili da trovare sono quelle umane».

BOLOGNA – «C’è passione calcistica, al di là della pura passione, e i tifosi sono naturalmente esigenti. Indossare la maglia rossoblù vuol dire rispettare la storia di quella squadra, e non importa se non giochi per vincere il campionato».