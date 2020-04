Balata contro la decisione della Lega Pro: «Individuare percorsi condivisi»

Mauro Balata, presidente della Serie B, si è schierato contro la decisione della Lega Pro di sospendere definitivamente la Lega Pro

Parole dure di Mauro Balata, che si è schierato contro la decisione della Lega Pro di chiedere la sospensione definitiva del campionato. Il presidente della Serie B ha parlato così.

«Bisogna infine rilevare in un’ottica più generale, come oggi più che mai occorra individuare percorsi di riforma condivisi, volti a supportare nell’immediato le società per superare la crisi contingente, e che siano proiettati a garantire una nuova oramai ineludibile stabilità di sistema nell’ottica di una reale sostenibilità. Senza alcun intento polemico, si ritiene in ogni caso necessario l’autorevole e urgente intervento del Presidente Federale, vista anche la preannunciata celebrazione delle seduta assembleare della Lega Pro del 4 maggio, affinché venga tutelato e affermato il valore delle regole e preservate le ragioni di tutte le componenti, riconducendo il tema nella sede federale deputata».