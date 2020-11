Gareth Bale è pronto alla rinasciata al Tottenham: ecco le parole del gallese sulla sua nuova avventura, dopo il Real Madrid – VIDEO

Gareth Bale è stato il protagonista di uno dei colpi di mercato più chiacchierati in questa estate: il ritorno al Tottenham dal Real Madrid. Ecco la sua frecciata arrivata direttamente dal ritiro della nazionale gallese.

«Mi fa piacere essere in un club in cui sento la fiducia e che mi fa sentire amato. Sto lavorando duro per tornare al massimo della forma».